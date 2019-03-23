В результате наводнения в Мозамбике погибли более 400 человек

Как сообщается, сильный тропический циклон, который на прошлой неделе царил сразу в нескольких африканских странах, вызвал катастрофические наводнения в Мозамбике.



По информации, наводнения унесли жизни 417 человек, более 1,5 тысячи остались без крова. Некоторые пострадавшие нашли убежище в церквях и центрах, где предлагают временное жилье.



Как сообщал УНН, в Африке опасаются роста числа жертв циклона до 1000 человек.