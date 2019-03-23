В результате наводнения в Мозамбике погибли более 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Из-за наводнений, которые были вызваны сильным тропическим циклоном, в африканском Мозамбике погибли более 400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reutrers.
Как сообщается, сильный тропический циклон, который на прошлой неделе царил сразу в нескольких африканских странах, вызвал катастрофические наводнения в Мозамбике.
По информации, наводнения унесли жизни 417 человек, более 1,5 тысячи остались без крова. Некоторые пострадавшие нашли убежище в церквях и центрах, где предлагают временное жилье.
Как сообщал УНН, в Африке опасаются роста числа жертв циклона до 1000 человек.