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В результате наводнения в Мозамбике погибли более 400 человек

Киев • УНН

 • 11337 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Из-за наводнений, которые были вызваны сильным тропическим циклоном, в африканском Мозамбике погибли более 400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reutrers.

В результате наводнения в Мозамбике погибли более 400 человек

Как сообщается, сильный тропический циклон, который на прошлой неделе царил сразу в нескольких африканских странах, вызвал катастрофические наводнения в Мозамбике.

По информации, наводнения унесли жизни 417 человек, более 1,5 тысячи остались без крова. Некоторые пострадавшие нашли убежище в церквях и центрах, где предлагают временное жилье.

Как сообщал УНН, в Африке опасаются роста числа жертв циклона до 1000 человек.

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