Внаслідок повені у Мозамбіку загинули понад 400 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Через повені, які були спричинені сильним тропічним циклоном, в африканському Мозамбіку загинули понад 400 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reutrers.
Як повідомляється, сильний тропічний циклон, який минулого тижня панував відразу у декількох Африканських країнах, спричинив катастрофічні повені у Мозамбіку.
За інформацією, повені забрали життя 417 людей, понад 1,5 тисячі залишились без даху над головою. Деякі потерпілі знайшли притулок у церквах і центрах, що пропонують тимчасове житло.
Як повідомляв УНН, в Африці побоюються зростання кількості жертв циклону до 1000 осіб.