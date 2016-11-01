В результате отравления в столовой во Львове на лечении находятся 18 человек

"По состоянию на 06:00 1 ноября в областной инфекционной клинической больнице с симптомами острой кишечной инфекции находятся на лечении 18 человек, из них 6 детей, которые 27-28 октября текущего года питались в кафе "Трапезная" Украинского Католического Университета (г. Львов, ул. Козельницкая, 2 ). Новых заболевших за сутки 31 октября не поступало", - сказано в сообщении.

Состояние всех пациентов - средней тяжести. Пострадавшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как сообщал УНН, во Львове в столовой отравились семь человек, среди них трое детей.