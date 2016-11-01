Внаслідок отруєння в їдальні у Львові на лікуванні перебувають 18 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на ранок першого листопада у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції перебувають на лікуванні 18 осіб, з них 6 дітей, які 27-28 жовтня харчувались в трапезні Українського Католицького Університету. Про це УНН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
“Станом на 06.00 год. 01 листопада у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з симптомами гострої кишкової інфекції перебувають на лікуванні 18 осіб, з них 6 дітей, які 27 — 28 жовтня поточного року харчувались в кафе „Трапезна“ Українського Католицького Університету (м. Львів, вул. Козельницька, 2). Нових захворілих за добу 31 жовтня не поступало”, — сказано в повідомленні.
Стан всіх пацієнтів — середньої важкості. Потерпілим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів. Протиепідемічні заходи тривають.
Як повыдомляв УНН, у Львові в їдальні отруїлись семеро людей, серед них троє дітей.