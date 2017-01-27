В результате обстрела Авдеевки повреждено шесть домов

По ифнормации пресс-службы полиции, около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков.

"Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. Сейчас зафиксировано повреждение шести домов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и заборы. Мирные жители не пострадали ", - сообщили правоохранители.

Работа по фиксации разрушений и оказания помощи гражданам продолжается.

Данные события квалифицированы по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.