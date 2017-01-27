Внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено шість будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Внаслідок нічного артобстрілу Авдіївки пошкоджено шість будинків, жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
За іфнормацією прес-служби поліції, близько півночі прифронтова Авдіївка зазнала обстрілу з боку бойовиків.
“Під вогонь терористів потрапили вулиці Лермонтова, Колосова та Тургенєва, які знаходяться на околиці міста. Наразі зафіксовано пошкодження шістьох будинків, в яких пошкоджено вікна, фасади, дахи та паркани. Мирні мешканці не постраждали”, — повідомили правоохоронці.
Робота з фіксації руйнувань та надання допомоги громадянам триває.
Дані події кваліфіковано за ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.