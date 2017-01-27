Внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено шість будинків

За іфнормацією прес-служби поліції, близько півночі прифронтова Авдіївка зазнала обстрілу з боку бойовиків.

“Під вогонь терористів потрапили вулиці Лермонтова, Колосова та Тургенєва, які знаходяться на околиці міста. Наразі зафіксовано пошкодження шістьох будинків, в яких пошкоджено вікна, фасади, дахи та паркани. Мирні мешканці не постраждали”, — повідомили правоохоронці.

Робота з фіксації руйнувань та надання допомоги громадянам триває.

Дані події кваліфіковано за ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.