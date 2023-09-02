В результате минометного обстрела на Сумщине погиб 32-летний капитан полиции

Детали

Руслан Фараонов вместе с коллегами документировал последствия предыдущих разрушений, нанесенных россией, когда попал под минометный обстрел.

У полицейского осталась жена и двое детей.

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"У Руслана остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет. Искренне сочувствую семье погибшего. О семье непременно позаботятся", - прокомментировал трагедию Игорь Клименко.

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