В результате минометного обстрела на Сумщине погиб 32-летний капитан полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В результате вражеского обстрела Середины-Буды, что на Сумщине, погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
Руслан Фараонов вместе с коллегами документировал последствия предыдущих разрушений, нанесенных россией, когда попал под минометный обстрел.
У полицейского осталась жена и двое детей.
Цитата
"У Руслана остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет. Искренне сочувствую семье погибшего. О семье непременно позаботятся", - прокомментировал трагедию Игорь Клименко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сумщина: в результате обстрела ранены двое энергетиков