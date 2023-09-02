Сумщина: внаслідок обстрілу поранено двох енергетиків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Російські війська знову обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині. Поранено двох енергетиків. За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато розслідування, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Відомо, що близько 10:30 російські окупанти обстріляли з мінометів місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області. Снаряди влучили у службовий автомобіль філії «Шосткинський РЕМ» АТ «Сумиобленерго». Внаслідок обстрілу двоє працівників електромережі отримали поранення. Також було пошкоджено лінію електропередач, дві установи та місцеве підприємство.
Наразі, прокурори разом з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.
Нагадаємо
Впродовж п’ятниці росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів.
Вранці суботи росіяни обстріляли Хотінську громаду Сумської області, обійшлось без жертв.