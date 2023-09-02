Окупанти завдали удару по Хотінський громаді Сумщини

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29 березня, 17:57 • 360391 перегляди

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Вранці суботи росіяни обстріляли Хотінську громаду Сумської області, обійшлось без жертв. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Цитата 

"Зранку росіяни здійснили мінометний обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 7 вибухів", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що обійшлось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Доповнення

Протягом п’ятниці росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів.

Українські Національні Новини

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