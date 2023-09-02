Окупанти завдали удару по Хотінський громаді Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Вранці суботи росіяни обстріляли Хотінську громаду Сумської області, обійшлось без жертв. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"Зранку росіяни здійснили мінометний обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 7 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обійшлось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Доповнення
Протягом п’ятниці росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів.