Окупанти обстріляли Сумщину 22 рази: є руйнування та травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Протягом п’ятниці росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 147 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Краснопільська, Миропільська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Білопільська громади.
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- Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
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- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з гелікоптера 4 некерованими авіаційними ракетами (НАР) (4 вибухи). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено трактор. Також ворог бив з мінометів (46 вибухів) та артилерії (РСЗВ) (16 вибухів). Унаслідок обстрілу з РСЗВ по місту Середина-Буда пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних будинки, 3 приватних автомобілі, 2 магазини, 10 гаражів, дитячий садок, школа мистецтв, приміщення управління освіти, дитяча бібліотека, відділення поліції, банку, ЖЕКу. Отримали поранення 4 місцевих цивільних мешканця.
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- Краснопільська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (15 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів) та скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух) та артобстріл (4 вибухи).
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- Миропільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів).
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- Хотінська громада: зафіксовано 4 вибухи з артилерії, 7 вибухів з мінометів та скидання з БпЛА 3 вибухових пристроїв (3 вибухи).
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- Білопільська громада: здійснено артобстріли (8 вибухів).
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Нагадаємо
Ворог за ніч та ранок обстріляв з мінометів і артилерії три прикордонні громади Сумщини, обійшлось без постраждалих.