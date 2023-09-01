За ніч та ранок в прикордонних громадах Сумщини 29 вибухів. Ворог гатив з мінометів і артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Ворог за ніч та ранок обстріляв з мінометів і артилерії три прикордонні громади Сумщини, обійшлось без постраждалих, передає УНН з посиланням на ОВА.
Деталі
Вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Хотінська громади.
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- Шалигинська громада: здійснено артилерійський обстріл (20 вибухів).
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- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (САУ) (2 вибухи).
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- Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).
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Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Доповнення
Напередодні, 31 серпня, росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 167 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Великописарівська, Шалигинська громади.
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