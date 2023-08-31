росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Під вогонь потрапили дев’ять громад — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські військові обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини. Під вогнем опинились мешканці дев’яти громад регіону. Про перебіг доби розповіли у Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Цитата
"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 167 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Великописарівська, Шалигинська громади", — поточнили у прес-службі ОВА.
Деталі
В пресслужбі Сумської ОВА докладно розписали з чого та по яких громадам били росіяни:
Білопільська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів) та гранатометів (АГС) (24 вибухи).
Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (56 вибухів).
Новослобідська громада: були мінометні обстріли (8 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено трактор та вантажний автомобіль. Також був обстріл з артилерії (6 вибухів).
Путивльська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади.
Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів), унаслідок чого пошкоджено лінію електропередачі. Також був гранатометний обстріл (АГС) (15 вибухів).
Хотінська громада: зафіксовано артобстріли (12 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).
Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (САУ) (3 вибухи). Також було скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою (1 вибух).
Великописарівська громада: росіяни били з мінометів (8 вибухів).
Шалигинська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нікополь витримав ще одну атаку росіян: зруйновані будинки та комунікації
Інформації щодо постраждалих через ці обстріли наразі немає.
Нагадаємо
Били по Сумській області російські війська й минулої ночі 5 разів. Обійшлось без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.