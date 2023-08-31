россияне обстреляли приграничные города и села Сумщины. Под огонь попали девять общин - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские военные обстреляли приграничные населенные пункты Сумщины. Под огнем оказались жители девяти громад региона. О том, как прошли сутки, рассказали в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
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"В течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Путивльская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Великописаревская, Шалыгинская общины", — уточнили в пресс-службе ОВА.
Детали
В пресс-службе Сумской ОВА подробно расписали из чего и по каким общинам били россияне:
Белопольская община: враг бил из минометов (11 взрывов) и гранатометов (АГС) (24 взрыва).
Середино-Будская община: осуществлен минометный обстрел (56 взрывов).
Новослободская община: были минометные обстрелы (8 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены трактор и грузовой автомобиль. Также был обстрел из артиллерии (6 взрывов).
Путивльская община: 7 мин сбросил враг на территорию громады.
Краснопольская община: россияне ударили из минометов (5 взрывов), в результате чего повреждена линия электропередач. Также был гранатометный обстрел (АГС) (15 взрывов).
Хотинская община: зафиксированы артобстрелы (12 взрывов) и минометный обстрел (7 взрывов).
Эсманская община: осуществлен артиллерийский обстрел (САУ) (3 взрыва). Также был сброс с БпЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв).
Великописаревская община: россияне били из минометов (8 взрывов).
Шалыгинская община: осуществлен артиллерийский обстрел (3 взрыва).
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Информации о пострадавших из-за этих обстрелов пока нет.
Напомним
Били по Сумской области российские войска и прошлой ночью 5 раз. Обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.