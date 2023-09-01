росіяни на Запоріжжі чотири рази атакували дронами, за добу троє поранених

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"За минулу добу від терору військовослужбовців рф постраждав 21 населений пункт – зафіксовано 95 ударів", - написав Малашко у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, 83 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Залізничного, Роботиного, Білогір'я, Червоного, П'ятихаток, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл Запорізької області. "Ворог здійснив чотири БПЛА-атаки по Оленівці, Білогір'ю, Новодарівці та Кам'янському, а також вісім РСЗВ-обстрілів по Гуляйполю, Темирівці, Новодарівці й Кам'янському", - зазначив Малашко.

"Внаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю травмовано 52-річну жінку та 67-річного чоловіка, крім цього поранення отримав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові - всіх доставлено в лікувальну установу", - повідомив голова ОВА.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Доповнення

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по території Україні.