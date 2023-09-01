россияне на Запорожье четыре раза атаковали дронами, за сутки трое раненых

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские войска за 31 августа нанесли по Запорожской области 95 раз, в частности, осуществив четыре дроновые атаки, известно о трех раненых людях, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки от террора военнослужащих рф пострадал 21 населенный пункт – зафиксировано 95 ударов", - написал Малашко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, 83 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Зализничного, Роботино, Белогорья, Червоного, Пятихаток, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел Запорожской области. "Враг совершил четыре БПЛА-атаки по Оленовке, Белогорью, Новодаровке и Каменскому, а также восемь РСЗО-обстрелов по Гуляйполю, Темировке, Новодаровке и Каменскому", - отметил Малашко.

"В результате артиллерийских ударов по Гуляйполю травмированы 52-летняя женщина и 67-летний мужчина, кроме этого ранения получил мужчина 59 лет, который попал под артобстрел в Орехове - все доставлены в лечебное учреждение", - сообщил глава ОВА.

Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и об’объектов инфраструктуры.

Дополнение

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетный удар по территории Украины.

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