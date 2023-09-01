Ворог уночі завдав ракетний удар по підприємству на Вінниччині - ПС ЗСУ

Цитата

"Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.

Деталі

Так, ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр" уночі 1 вересня. Було зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).

Доповнення

31 серпня росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп "Калібрів" був до 24 ракет.