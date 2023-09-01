Ворог уночі завдав ракетний удар по підприємству на Вінниччині - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські війська у ніч на 1 вересня завдали удар крилатою ракетою "Калібр" по підприємству у Вінницькій області, повідомили у п'ятницю у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Деталі
Так, ворог завдав удару крилатими ракетами "Калібр" уночі 1 вересня. Було зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).
Доповнення
31 серпня росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп "Калібрів" був до 24 ракет.