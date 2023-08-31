рф вивела у Чорне море ракетоносії, загальний залп "Калібрів" - до 24

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«Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі. На бойове чергування додатково виведені фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп "Калібрів" - до 24», - йдеться у повідомленні у Telegram.

Як зазначили в Силах оборони півдня, рівень ракетної загрози підвищено. Українців закликали бути уважними до сигналів повітряної тривоги та реагувати оперативно.

Нагадаємо

Станом на 8 ранку 31 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилися 4 ворожі кораблі. В Азовському морі – 1 ворожий корабель, ракетоносіїв серед них не було.