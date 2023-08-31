рф вывела в Черное море ракетоносители, общий залп "Калибров" - до 24

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«Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море. На боевое дежурство дополнительно выведены фрегат и еще один малый ракетный корабль. Общий залп "Калибров" - до 24», - говорится в сообщении в Telegram.

Как отметили в Силах обороны юга, уровень ракетной угрозы повышен. Украинцев призвали быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и реагировать оперативно.

Напомним

По состоянию на 8 утра 31 августа в Черном море на боевом дежурстве находились 4 вражеских корабля. В Азовском море – 1 вражеский корабль, ракетоносителей среди них не было.