Ракетоносіїв рф у Чорному та Азовському морях немає - ВМС України

Деталі

«Станом на 8:00 30.08.2023:в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожі кораблі; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет»,, - ідеться у повідомленні.

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:



до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;



до Чорного моря - 15 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.



Нагадаємо

У ніч на 31 серпня у Чорне море на бойове чергування росія вивела надводний ракетоносій. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Він може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".