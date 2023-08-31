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Ракетоносіїв рф у Чорному та Азовському морях немає - ВМС України

Ракетоносіїв рф у Чорному та Азовському морях немає - ВМС України

Київ • УНН

 • 400056 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожі кораблі. В Азовському морі – 1 ворожий корабель, ракетоносіїв серед них немає , повідомили у четвер у Військово-морських силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

«Станом на 8:00 30.08.2023:в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 4 ворожі кораблі; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет»,, - ідеться у повідомленні.

За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 15 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо

У ніч на 31 серпня у Чорне море на бойове чергування росія вивела надводний ракетоносій. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Він може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

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