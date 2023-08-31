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Ракетоносителей рф в Черном и Азовском морях нет - ВМС Украины

Киев • УНН

 • 400054 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля. В Азовском море – 1 вражеский корабль, ракетоносителей среди них нет, сообщили в четверг в Военно-морских силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на 8:00 30.08.2023: в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля; в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет», - говорится в сообщении.

За сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

  • в Азовское море – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море - 15 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним

В ночь на 31 августа в Черное море на боевое дежурство россия вывела надводный ракетоноситель. Речь идет о малом ракетном корабле проекта "Буян-М". Он может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр".

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