Ракетоносителей рф в Черном и Азовском морях нет - ВМС Украины

Детали

«По состоянию на 8:00 30.08.2023: в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля; в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет», - говорится в сообщении.

За сутки, в интересах рф, проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:



в Азовское море – 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор;



в Черное море - 15 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.



Напомним

В ночь на 31 августа в Черное море на боевое дежурство россия вывела надводный ракетоноситель. Речь идет о малом ракетном корабле проекта "Буян-М". Он может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр".