росія вивела у Чорне море ракетоносій, який може нести 8 крилатих ракет "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Чорне море на бойове чергування росія вивела надводний ракетоносій. Йдеться про малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Він може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр". Про це повідомили у Силах оборони Півдня України, передає УНН.
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Зазначається, що станом на зараз активності ворожої авіації не зафіксовано. Інформації про пуски ударних безпілотників не надходило.
«Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим. Сигнали повітряної тривоги - обов'язковими для реагування. Попереджені - отже озброєні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 30 серпня у небі над Україною знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами.