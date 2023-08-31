росія вивела у Чорне море ракетоносій, який може нести 8 крилатих ракет "Калібр"

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Зазначається, що станом на зараз активності ворожої авіації не зафіксовано. Інформації про пуски ударних безпілотників не надходило.

«Рівень ракетної загрози залишається стабільно високим. Сигнали повітряної тривоги - обов'язковими для реагування. Попереджені - отже озброєні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 30 серпня у небі над Україною знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами.