россия вывела в Черное море ракетоноситель, который может нести 8 крылатых ракет "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Черное море на боевое дежурство россия вывела надводный ракетоноситель. Речь идет о малом ракетном корабле проекта "Буян-М". Он может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр". Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на сейчас активности вражеской авиации не зафиксировано. Информации о пусках ударных беспилотников не поступало.
«Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким. Сигналы воздушной тревоги - обязательными для реагирования. Предупреждены - значит вооружены», — говорится в сообщении.
Напомним
Силы обороны в ночь на 30 августа в небе над Украиной уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками.