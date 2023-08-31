россия вывела в Черное море ракетоноситель, который может нести 8 крылатых ракет "Калибр"

Детали

Отмечается, что по состоянию на сейчас активности вражеской авиации не зафиксировано. Информации о пусках ударных беспилотников не поступало.

«Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким. Сигналы воздушной тревоги - обязательными для реагирования. Предупреждены - значит вооружены», — говорится в сообщении.

Напомним

Силы обороны в ночь на 30 августа в небе над Украиной уничтожили все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками.