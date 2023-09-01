Враг ночью нанес ракетный удар по предприятию в Винницкой области - ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Российские войска в ночь на 1 сентября нанесли удар крылатой ракетой "Калибр" по предприятию в Винницкой области, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"Одну ракету удалось уничтожить, другая – попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Детали
Враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" ночью 1 сентября. Были зафиксированы пуски двух ракет из акватории Черного моря (район Феодосии).
Дополнение
31 августа россияне вывели на боевое дежурство в Черное море фрегат и еще один малый ракетный корабль. Общий залп "Калибров" был до 24 ракет.