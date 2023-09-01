За ночь и утро в приграничных громадах Сумщины 29 взрывов. Враг бил из минометов и артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Враг за ночь и утро обстрелял из минометов и артиллерии три приграничные громады Сумщины, обошлось без пострадавших, передает УНН со ссылкой на ОВА.
Детали
Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелам подверглись Шалигинская, Краснопольская, Хотинская громады.
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- Шалигинская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (20 взрывов).
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- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (САУ) (2 взрыва).
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- Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел (7 взрывов).
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Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
Дополнение
Накануне, 31 августа, россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Путивльская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Великописаревская, Шалыгинская громады.
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