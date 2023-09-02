Оккупанты обстреляли Сумскую область 22 раза: есть разрушения и травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В течение пятницы россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Середино-Будская, Новослободская, Краснопольская, Миропольская, Зноб-Новгородская, Хотинская, Белопольская громады.
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- Новослободская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
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- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел с вертолета 4 неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (4 взрыва). В результате одного из обстрелов поврежден трактор. Также враг бил из минометов (46 взрывов) и артиллерии (РСЗО) (16 взрывов). В результате обстрела из РСЗО по городу Середина-Буда повреждены 16 частных домов, 11 многоквартирных дома, 3 частных автомобиля, 2 магазина, 10 гаражей, детский сад, школа искусств, помещения управления образования, детская библиотека, отделение полиции, банка, ЖЭКа. Получили ранения 4 местных гражданских жителя.
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- Краснопольская громада: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (15 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов) и сброс с БПЛА 1 взрывного устройства (1 взрыв) и артобстрел (4 взрыва).
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- Миропольская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады.
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- Зноб-Новгородская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов).
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- Хотинская громада: зафиксировано 4 взрыва из артиллерии, 7 взрывов из минометов и сброс с БпЛА 3 взрывных устройств (3 взрыва).
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- Белопольская громада: осуществлены артобстрелы (8 взрывов).
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Напомним
Враг за ночь и утро обстрелял из минометов и артиллерии три приграничные громады Сумщины, обошлось без пострадавших.