Оккупанты нанесли удар по Хотинской общине Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Утром субботы россияне обстреляли Хотинскую общину Сумской области, обошлось без жертв. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
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"Утром россияне совершили минометный обстрел Хотинской общины. Зафиксировано 7 взрывов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.
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В течение пятницы россияне осуществили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов.