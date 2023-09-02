Сумская область: в результате обстрела ранены двое энергетиков

Детали

Известно, что около 10:30 российские оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области. Снаряды попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго". В результате обстрела двое работников электросети получили ранения. Также была повреждена линия электропередач, два учреждения и местное предприятие.

Сейчас прокуроры вместе с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела.

Напомним

В течение пятницы россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 147 взрывов.

Утром субботы россияне обстреляли Хотинскую общину Сумской области, обошлось без жертв.