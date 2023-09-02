Внаслідок мінометного обстрілу на Сумщині загинув 32-річний капітан поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди, що на Сумщині, загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, пише УНН.
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Руслан Фараонов разом із колегами документував наслідки попередніх руйнувань, завданих росією, коли потрапив під мінометний обстріл.
У поліцейського залишилась дружина та двоє дітей.
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"У Руслана залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років. Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім’ю неодмінно попіклуються", - прокоментував трагедію Ігор Клименко.
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