В результате лобового столкновения двух автомобилей во Львовской области есть пострадавшие

"В 19:00, трасса Львов - Рава Русская, деревня Воля-Высоцкая (бар Крайняя хата) ДТП лобовое столкновение Шевролет Авео и Опель Комбо, есть пострадавшие, (на месте) находится скорая", - говорится в сообщении.

Сейчас дополнительная информация о состоянии пострадавших отсутствует.

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Как сообщал УНН, в результате ДТП на Сторожинеччини, что в Черновицкой области, травмы получили 27-летняя женщина и 29-летний мужчина, который был за кремом. Третий участник ДТП, водитель, как оказалось, был в состоянии алкогольного опьянения.