В результате лобового столкновения двух автомобилей во Львовской области есть пострадавшие

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108970 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112972 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115649 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116398 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145708 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115805 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140546 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145017 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130398 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130412 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В результате лобового столкновения двух автомобилей во Львовской области есть пострадавшие

В результате лобового столкновения двух автомобилей во Львовской области есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 11180 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В понедельник вечером на Львовщине в результате ДТП, которое произошло между двум легковыми автомобилями на трассе Львов-Рава, есть пострадавшие. Об этом сообщил депутат Львовского миску совета Игорь Зинкевич в своем профиле в Facebook, передает УНН.

"В 19:00, трасса Львов - Рава Русская, деревня Воля-Высоцкая (бар Крайняя хата) ДТП лобовое столкновение Шевролет Авео и Опель Комбо, есть пострадавшие, (на месте) находится скорая", - говорится в сообщении.

Сейчас дополнительная информация о состоянии пострадавших отсутствует.

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Как сообщал УНН, в результате ДТП на Сторожинеччини, что в Черновицкой области, травмы получили 27-летняя женщина и 29-летний мужчина, который был за кремом. Третий участник ДТП, водитель, как оказалось, был в состоянии алкогольного опьянения.

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