У Дніпрі автомобіль врізався у дерево, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У місті Дніпро легковий автомобіль влетів у дерево, внаслідок чого загинув водій. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, сьогодні о 14:33 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП на автошляху в районі проспекту Богдана Хмельницького у Дніпрі.
"По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що, ймовірно, водій легкового автомобіля Chevrolet Aveo не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерево", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії загинув водій автомобіля – чоловік 1984 року народження.
Рятувальникам довелося за допомогою гідравлічного інструменту деблокувати тіло чоловіка з деформованого автомобіля.
Наразі співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, у результаті ДТП у Святошинському районі Києва до лікарні потрапили четверо людей. Серед травмованих — двоє дітей.