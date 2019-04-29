При ДТП з маршруткою у Києві до лікарні потрапили четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У результаті ДТП у Святошинському районі Києва до лікарні потрапили четверо людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції столиці.
"На перехресті сталося зіткнення автомобіля "Славута" та маршрутного таксі, у результаті якого водія легковика та трьох пасажирів госпіталізували до медичного закладу... Серед травмованих - двоє дітей, 2009 та 2013 років народження", - прокоментували в поліції.
Поліцейські працюють на місці події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди.
Зазначено, що після отримання інформації від медпрацівників щодо ступеня тілесних ушкоджень, які отримали постраждалі, буде вирішуватися питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Нагадаємо, упродовж Великодніх вихідних, 27 і 28 квітня, на дорогах Київської області сталося 37 ДТП. У результаті загинула одна людина.