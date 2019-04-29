Внаслідок лобового зіткнення двух авто на Львівщині є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У понеділок ввечері, на Львівщині внаслідок ДТП, яка сталася між двом легковими автівками на трасі Львів-Рава, є постраждалі. Про це повідомив депутат Львівської міскьої ради Ігор Зінкевич у своєму профілі в Facebook, передає УНН.
"О 19:00, траса Львів - Рава Руська село Воля Висоцька (бар Крайня Хата) ДТП лобове зіткнення Шевролет Авео і Опель Комбо, є постраждалі присутні швидка", - йдеться у повідомленні.
Наразі додаткова інформація про стан постраждалих відсутня.
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Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Сторожинеччині, що у Чернівецькій області, травми отримали 27-річна жінка та 29-річний чоловік, який був за кремом. Третій учасник ДТП, водій, як виявилось, був у стані алкогольного сп’яніння.