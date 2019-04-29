П'яний водій скоїв ДТП у Чернівецькій області, двоє постраждалих

КИЇВ. 29 квітня. УНН. У понеділок вночі, 29 квітня, внаслідок ДТП на Сторожинеччині, що у Чернівецькій області, травми отримали 27-річна жінка та 29-річний чоловік. Третій учасник ДТП, водій, як виявилось, був у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.