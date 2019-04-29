П'яний водій скоїв ДТП у Чернівецькій області, двоє постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У понеділок вночі, 29 квітня, внаслідок ДТП на Сторожинеччині, що у Чернівецькій області, травми отримали 27-річна жінка та 29-річний чоловік. Третій учасник ДТП, водій, як виявилось, був у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
“Сьогодні приблизно о 3 годині ночі на спецлінію „102“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Нові Бросківці. 25-річний водій автомобіля „Mercedes-Benz“ не впорався з керуванням та з’їхав у кювет з подальшим перекиданням. В результаті ДТП 27-річна жінка-пасажир отримала перелом правої ключиці та закриту черепно-мозкову травму, 29-річний пасажир — забій головного мозку. Потерпілих госпіталізовано до Сторожинецької ЦРЛ”, — йдеться у повідомленні.
У прес-службі додали, що за результатами медичного огляду водія легковика підтвердили, що порушник керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водію загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, у місті Дніпро легковий автомобіль влетів у дерево, внаслідок чого загинув водій.