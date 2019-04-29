Пьяный водитель совершил ДТП в Черновицкой области, двое пострадавших

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106753 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110772 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113475 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114378 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142725 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115197 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140122 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130360 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

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Пьяный водитель совершил ДТП в Черновицкой области, двое пострадавших

Пьяный водитель совершил ДТП в Черновицкой области, двое пострадавших

Киев  •  УНН

 • 12253 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В понедельник ночью, 29 апреля, в результате ДТП в Сторожинецком районе, что в Черновицкой области, травмы получили 27-летняя женщина и 29-летний мужчина. Третий участник ДТП, 25-ти летний водитель, как оказалось, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.

"Сегодня примерно в 3 часа ночи на спецлинию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Новые Бросковцы. 25-летний водитель автомобиля "Mercedes-Benz" не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 27-летняя женщина-пассажир получила перелом правой ключицы и закрытую черепно-мозговую травму, 29-летний пассажир - ушиб головного мозга. Пострадавшие госпитализированы в Сторожинецкую ЦРБ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по результатам медицинского осмотра водителя легковушки подтвердили, что нарушитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, в городе Днепр легковой автомобиль влетел в дерево, в результате чего погиб водитель.

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