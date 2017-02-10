В результате катастрофы самолета в Канаде погибли два человека

Канадское управление транспортной безопасности сообщило, что направило следователей на место аварии.

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Погибшими оказались двое мужчин в возрасте 60 и 41 год.

Отмечается, что спасателям пришлось применить снегоходы для того чтобы добраться до места аварии.

Бранкилд расположен в 45 км от административного центра провинции Манитоба города Виннипега.

Сейчас канадское управления транспортной безопасности и полиция продолжает расследование.