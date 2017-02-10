В результате катастрофы самолета в Канаде погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Небольшой самолет разбился неподалеку от канадского Бранкилда, два человека погибли, передает УНН со ссылкой на СВС.
Канадское управление транспортной безопасности сообщило, что направило следователей на место аварии.
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Погибшими оказались двое мужчин в возрасте 60 и 41 год.
Отмечается, что спасателям пришлось применить снегоходы для того чтобы добраться до места аварии.
Бранкилд расположен в 45 км от административного центра провинции Манитоба города Виннипега.
Сейчас канадское управления транспортной безопасности и полиция продолжает расследование.