Внаслідок катастрофи літака в Канаді загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Невеликий літак розбився неподалік від канадського Бранкилда, двоє осіб загинуло, передає УНН з посиланням на СВС.
Канадське управління транспортної безпеки повідомило, що направило слідчих на місце аварії.
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Загиблими виявились двоє чоловіків віком 60 і 41 рік.
Зазначається, що рятувальникам довелось застосувати снігоходи для того аби дістатись до місця аварії.
Бранкилд розташований в 45 км від адміністративного центру провінції Манітоба міста Вінніпега.
Наразі канадське управління транспортної безпеки та поліція продовжує розслідування.