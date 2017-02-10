Внаслідок катастрофи літака в Канаді загинуло двоє людей

Канадське управління транспортної безпеки повідомило, що направило слідчих на місце аварії.

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Загиблими виявились двоє чоловіків віком 60 і 41 рік.

Зазначається, що рятувальникам довелось застосувати снігоходи для того аби дістатись до місця аварії.

Бранкилд розташований в 45 км від адміністративного центру провінції Манітоба міста Вінніпега.

Наразі канадське управління транспортної безпеки та поліція продовжує розслідування.