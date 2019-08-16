В результате горного обвала в Китае пропали без вести 17 человек

В местном штабе по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщалось, что примерно в 12:44 14 августа произошло обрушение горной породы на участке железной дороги Чэнду-Куньмин в уезде Ганьло провинции Сычуань.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, в Китае обрушился мост, машины упали в воду.