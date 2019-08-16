В результате горного обвала в Китае пропали без вести 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В результате горного обвала в провинции Сычуань на юго-западе Китая без вести пропали 17 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
В местном штабе по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщалось, что примерно в 12:44 14 августа произошло обрушение горной породы на участке железной дороги Чэнду-Куньмин в уезде Ганьло провинции Сычуань.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, в Китае обрушился мост, машины упали в воду.