Внаслідок гірського обвалу в Китаї пропали безвісти 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У результаті гірського обвалу в провінції Сичуань на південному заході Китаю без вісті пропали 17 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
В місцевому штабі з ліквідації наслідків стихійних лих повідомлялося, що приблизно о 12:44 14 серпня сталося обвалення гірської породи на ділянці залізниці Ченду-Куньмін в повіті Ганьло провінції Сичуань.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, у Китаї обвалився міст, машини впали у воду.