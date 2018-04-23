В результате ДТП в КНДР погибли десятки туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Туристический автобус с гражданами КНР попал в ДТП близ Пхеньяна. В результате аварии погибли 32 гражданина Китая и четыре гражданина КНДР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан рассказал, что ДТП произошло вечером 22 апреля, но о деталях и причинах аварии дополнительно не сообщается.
Государственный китайский телеканал CGTN показал кадры с места ДТП. По ним нельзя составить полной картинки аварии, кроме того, что в момент ДТП шел дождь.
Твиттер канала сообщил также о том, что автобус упал с моста, но впоследствии эту информацию удалили.
Вероятно, туристический автобус возвращался из города Kесонг - древней корейской столицы, в которой немало исторических памятников.
Как сообщал УНН, во Львовской область пригородный поезд на железнодорожном переезде столкнулся с автомобилем Mercedes.