На Львівщині на залізничному переїзді потяг протаранив Мерседес
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Львівській область приміський потяг на залізничному переїзді зіштовхнувся з автомобілем Mercedes. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Львівської залізниці, передає УНН.
“Уночі, 22 квітня, на залізничному переїзді 66 км перегону Рава-Руська—Добросин Львівської дирекції залізничних перевезень трапилася дорожньо-транспортна подія (ДТП). Приміський поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська—Львів в’їхав у бік автомобіля марки „Мерседес“, що несподівано опинився на шляху прямування потяга. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав”, — йдеться в повідомлені.
За попередніми даними розслідування аварії з’ясувалося, що водій автомобіля із невідомих причин не лише знехтував попередженням звукової та світлової сигналізації про наближення поїзда, а й не реагував на гучні сигнали локомотива.
У результаті ДТП пошкоджено 20 дерев’яних шпал, поїзд продовжив рух за маршрутом зі запізненням на 2 години.
Як повідомляв УНН, в Кіровоградській області неподалік від залізничної станції загорівся дизельний тепловоз.