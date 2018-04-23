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На Львівщині на залізничному переїзді потяг протаранив Мерседес

Київ • УНН

 • 13369 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Львівській область приміський потяг на залізничному переїзді зіштовхнувся з автомобілем Mercedes. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Львівської залізниці, передає УНН.

На Львівщині на залізничному переїзді потяг протаранив Мерседес

“Уночі, 22 квітня, на залізничному переїзді 66 км перегону Рава-Руська—Добросин Львівської дирекції залізничних перевезень трапилася дорожньо-транспортна подія (ДТП). Приміський поїзд № 6001 сполученням Рава-Руська—Львів в’їхав у бік автомобіля марки „Мерседес“, що несподівано опинився на шляху прямування потяга. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав”, — йдеться в повідомлені.

За попередніми даними розслідування аварії з’ясувалося, що водій автомобіля із невідомих причин не лише знехтував попередженням звукової та світлової сигналізації про наближення поїзда, а й не реагував на гучні сигнали локомотива.

У результаті ДТП пошкоджено 20 дерев’яних шпал, поїзд продовжив рух за маршрутом зі запізненням на 2 години.

Як повідомляв УНН, в Кіровоградській області неподалік від залізничної станції загорівся дизельний тепловоз.

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