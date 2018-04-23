Во Львовской области на переезде поезд протаранил Мерседес
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Во Львовской область пригородный поезд на железнодорожном переезде столкнулся с автомобилем Mercedes. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Львовской железной дороги, передает УНН.
"Ночью, 22 апреля, на железнодорожном переезде 66 км перегона Рава-Русская-Добросин Львовской дирекции железнодорожных перевозок произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Пригородный поезд № 6001 сообщением Рава-Русская-Львов въехал в бок автомобиля марки "Мерседес", который неожиданно оказался на пути следования поезда. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По предварительным данным расследования аварии выяснилось, что водитель автомобиля по неизвестным причинам не только пренебрег предупреждением звуковой и световой сигнализации о приближении поезда, но и не реагировал на громкие сигналы локомотива.
В результате ДТП повреждено 20 деревянных шпал, поезд продолжил движение по маршруту с опозданием на 2 часа.
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