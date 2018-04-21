В Кіровоградській області загорівся тепловоз
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. В Кіровоградській області неподалік залізничної станції загорівся дизельний тепловоз. Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
Так, 21 квітня о 07:26 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу електрощитової у дизельному тепловозі біля залізничної станції в місті Долинська, Знам’янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці.
Силами рятувальників о 07:34 пожежу було локалізовано та о 08:25 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучалися 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Долинської та добровільна пожежна дружина ДП “Сантрейд”. Затримки в русі поїздів немає, тепловоз знаходиться на окремій колії. Загиблих та травмованих немає.
Причину пожежі наразі з’ясовують фахівці.
Як повідомляв УНН, у мікрорайоні Селище Котовського Одеси пасажирський потяг на смерть збив чоловіка.