Сидів на рейках: під колесами потяга в Одесі загинув чоловік
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У мікрорайоні Селище Котовського Одеси пасажирський потяг на смерть збив чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-центр регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".
"Аварія сталася вчора близько 22:00 на перегоні Одеса-Сортувальна – Одеса-Східна. Машиніст пасажирського поїзда №8 Одеса – Харків, який рухався на швидкості 55 км/год, був вимушений застосувати екстрене гальмування для попередження наїзду на чоловіка, що сидів на рейках колії. Однак наїзду не вдалось попередити – чоловік був смертельно травмований", - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що постраждалий є мешканцем м. Одеса. Його тіло доставлено у міський морг. Проводиться розслідування.
Нагадаємо, у Львівській області на залізничному перегоні Пісочне – Миколаїв вантажний поїзд на смерть збив невідомого чоловіка.