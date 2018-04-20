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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сидел на рельсах: под колесами поезда в Одессе погиб мужчина

Киев • УНН

 • 11447 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В микрорайоне Поселок Котовского Одессы пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога "ПАО "Укрзализныця".

Сидел на рельсах: под колесами поезда в Одессе погиб мужчина

"Авария произошла вчера около 22:00 на перегоне Одесса-Сортировочная - Одесса-Восточная. Машинист пассажирского поезда №8 Одесса - Харьков, который двигался на скорости 55 км/ч, был вынужден применить экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, сидящего на рельсах железнодорожного пути. Однако наезд не удалось предупредить - мужчина был смертельно травмирован", - говорится в сообщении.

Известно, что пострадавший является жителем г. Одесса. Его тело доставили в городской морг. Проводится расследование.

Напомним, во Львовской области на железнодорожном перегоне Песочное - Николаев грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину.

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