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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кировоградской области загорелся тепловоз

Киев • УНН

 • 12229 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Кировоградской области недалеко от железнодорожной станции загорелся дизельный тепловоз. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины, передает УНН.

В Кировоградской области загорелся тепловоз

Так, 21 апреля в 07:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре электрощитовой в дизельном тепловозе возле железнодорожной станции в городе Долинская, Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.

Силами спасателей в 07:34 пожар был локализован и в 08:25 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники 20-й Государственной пожарно-спасательной части г. Долинская и добровольная пожарная дружина ГП "Сантрейд". Задержки в движении поездов нет, тепловоз находится на отдельной пути. Погибших и травмированных нет.

Причину пожара выясняют специалисты.

Как сообщал УНН, в микрорайоне Поселок Котовского Одессы пассажирский поезд насмерть сбил мужчину.

Украинские Национальные Новости

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