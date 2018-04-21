В Кировоградской области загорелся тепловоз

Так, 21 апреля в 07:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре электрощитовой в дизельном тепловозе возле железнодорожной станции в городе Долинская, Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.

Силами спасателей в 07:34 пожар был локализован и в 08:25 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники 20-й Государственной пожарно-спасательной части г. Долинская и добровольная пожарная дружина ГП "Сантрейд". Задержки в движении поездов нет, тепловоз находится на отдельной пути. Погибших и травмированных нет.

Причину пожара выясняют специалисты.

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