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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Внаслідок ДТП у КНДР загинули десятки туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Туристичний автобус з громадянами КНР потрапив у ДТП поблизу Пхеньяна. Внаслідок аварії загинули 32 громадянина Китаю та чотири громадянина КНДР. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Внаслідок ДТП у КНДР загинули десятки туристів

Офіційний представник МЗС КНР Лу Кан розповів, що ДТП сталася увечері 22 квітня, але про деталі та причини аварії додатково не повідомляється.

Державний китайський телеканал CGTN показав кадри з місця ДТП. За ними не можна скласти повної картинки аварії, окрім того, що в момент ДТП йшов дощ.

Твіттер каналу повідомив також про те, що автобус впав з мосту, але згодом цю інформацію видалили.

Ймовірно, туристичний автобус повертався із міста Kесонг — стародавної корейської столиці, у якій чимало історичних пам'яток.

Як повідомляв УНН, у Львівській область приміський потяг на залізничному переїзді зіштовхнувся з автомобілем Mercedes.

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