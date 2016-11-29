В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека

Сегодня, 29 ноября, в 10.20 на трассе "Киев-Чоп" возле Корца произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Citroen Berlingo", двигаясь со стороны Киева, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. Машина в месте для разворота выехала на встречную полосу, где попала под грузовик.

В результате ДТП погибли пассажир и водитель "Citroen Berlingo". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.