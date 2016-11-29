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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека

Киев • УНН

 • 7309 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В результате ДТП в Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" погибли два человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Ровенской области.

В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека

Сегодня, 29 ноября, в 10.20 на трассе "Киев-Чоп" возле Корца произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Citroen Berlingo", двигаясь со стороны Киева, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. Машина в месте для разворота выехала на встречную полосу, где попала под грузовик.

В результате ДТП погибли пассажир и водитель "Citroen Berlingo". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Украинские Национальные Новости

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