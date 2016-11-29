Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє людей

Сьогодні, 29 листопада, о 10.20 на трасі “Київ-Чоп” поблизу Корця сталася дорожньо-транспортна, в якій загинули двоє людей.

За попередньою інформацією, водій автомобіля “Citroen Berlingo”, рухаючись зі сторони Києва, не впорався із керуванням, у результаті чого автомобіль занесло. Машина у місці для розвороту виїхала на зустрічну смугу, де потрапила під вантажівку.

Внаслідок ДТП загинули пасажир та водій “Citroen Berlingo”. На місці події працює слідчо-оперативна група.