Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Внаслідок ДТП на Рівненщині на трасі “Київ-Чоп” загинуло двоє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Сьогодні, 29 листопада, о 10.20 на трасі “Київ-Чоп” поблизу Корця сталася дорожньо-транспортна, в якій загинули двоє людей.
За попередньою інформацією, водій автомобіля “Citroen Berlingo”, рухаючись зі сторони Києва, не впорався із керуванням, у результаті чого автомобіль занесло. Машина у місці для розвороту виїхала на зустрічну смугу, де потрапила під вантажівку.
Внаслідок ДТП загинули пасажир та водій “Citroen Berlingo”. На місці події працює слідчо-оперативна група.