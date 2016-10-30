В результате ДТП у берегов Иордана погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Четыре человека погибли и еще пять получили ранения в результате крупного ДТП с участием двух легковых автомобилей на Западном берегу реки Иордан в субботу вечером. Один автомобиль имел израильские номера, другой - палестинские, пишет Haaretz, передает УНН.
Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан.
В полиции отмечают, что трое погибших были жителями Восточного Иерусалима, четвертый - жителем Западного берега Иордана.
Четверо тяжелораненых доставили в больницу израильского города Петах-Тиква. Еще один пострадавший с легкими ранениями был отправлен в палестинский Наблус.