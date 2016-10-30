Внаслідок ДТП біля берегів Йордану загинуло 4 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Чотири людини загинули і ще п’ять отримали поранення в результаті великого ДТП за участю двох легкових автомобілів на Західному березі річки Йордан в суботу ввечері. Один автомобіль мав ізраїльські номера, інший — палестинські, пише Haaretz, передає УНН.
Інцидент стався на Західному березі річки Йордан.
У поліції зазначають, що троє загиблих були жителями Східного Єрусалиму, четвертий — жителем Західного берега Йордану.
Четверо тяжкопоранених доставили в лікарню ізраїльського міста Петах-Тіква. Ще один потерпілий з легкими пораненнями був відправлений в палестинський Наблус.